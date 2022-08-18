"Я скидався на цей супутник": українці весело відреагували на покупку Притули, з'явилися меми

Як тільки з'явилася інформація, на що Притула витратив гроші, які донатили на Байрактари, мережу відразу заполонили веселі мети.

Декілька тижнів тому засновник благодійного фонду Сергій Притула оголосив масштабну акцію "Народний Байрактар", в рамках якої українці всього за кілька днів зібрали 17 мільйонів доларів. Проте витратити кошти на придбання Байрактарів не вийшло, а все тому, що компанія-виробник вирішила їх подарувати ЗСУ.

Після цього у благодійному фонді Притули заінтригували, що вирішили витратити ці кошти на більший проект. Декілька тижнів громадян тримали у напрузі, і ось Притула оголосив – за 17 млн ??доларів купили супутник. А точніше, купили доступ до даних супутника, які дозволять ЗСУ ще потужніше знищувати ворогів.

Що відомо про нового супутника

Він дозволяє отримувати знімки поверхні незалежно від часу доби та погодних умов. Дані зазвичай оновлюються кожні кілька годин, що на тактичному рівні дозволяє спостерігати за бойовими діями. На мікрохвильових знімках можна розрізнити окремих людей через роздільну здатність фото до 25 см на піксель. Крім того, супутник розташований під зручним нахилом для спостереження за територією України. За попередніми даними, Україна отримала доступ до супутникових знімків відразу після покупки.

Звичайно ж, така грандіозна новина не залишилася поза увагою українців, мережа одразу вибухнула дотепними та веселими метами на тему покупки супутника.