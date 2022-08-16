Ілля Пономарьов розповів, чи можливий північнокорейський сценарій у росії

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов розповів, чи вдасться повторити північнокорейський сценарій у росії, і пояснив, що потрібно для повалення путінського режиму.

Про це він розповів у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» .

Як зазначає гість програми, він підтримує позицію Зеленського щодо закриття Європи для росіян, але навряд чи вдасться реалізувати північнокорейський сценарій із такою потужною ізоляцією.

«Бо російська еліта різко налаштована проти такого сценарію. І, окрім Європи, є ще велика кількість точок, куди росіяни їздять без жодних віз та дозволів: є Туреччина, є Ізраїль, є Арабські Емірати, є Китай , є Південна Корея, є дуже багато інших країн, вся Латинська Америка відкрита для безвізового в’їзду», – пояснює Ілля Пономарьов.

За його словами, у певної кількості представників російської еліти зараз, безумовно, сильна стресова ситуація, але не паніка. Опозиціонер вважає, що це радше нерозуміння, куди все йде, прагнення якось відповзти чи пересидіти, аніж щось робити.

«Це, до речі, поганий настрій, на нього треба впливати. Тому я вважаю, що треба створювати максимальне відчуття небезпеки для представників російської еліти, щоб вони змушені були щось робити», - наголошує Ілля Пономарьов.

Щодо простих росіян, розмірковує опозиціонер, то вони вийдуть на вулиці з протестом лише тоді, коли будуть розуміти, що за ними з їхнього боку теж стоять озброєні люди. Тобто, пояснює він, є силовий блок путіна, а потрібен контрсиловий і такі процеси вже є, зростає партизанський рух.