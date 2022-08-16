WP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав Зеленський

У Вашингтоні були впевнені, що добре тренована українська армія буде чинити опір, однак, вважали, що Київ все ж впаде, інформує ZN.ua.

WP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав Зеленський
© Офіс президента

Ще влітку 2021 року у США були впевнені, що російсько-української війни не буде. Зрештою, 16 червня президенти Джо Байден і Владімір Путін провели зустріч в Женеві, яку обидві сторони назвали «конструктивною».

Але вже через кілька тижнів після того російський автократ опублікував есе, в якому стверджував, що українці і росіяни - це нібито «один народ». І що справжній суверенітет України «можливий лише в партнерстві з Росією». Це змусило Вашингтон переоцінити погляди додо справжніх намірів Путіна, - пише Washington Post.

До кінця минулорічного літа американські аналітики, які присвятили всю свою кар’єру дослідженню Путіна, дійшли висновку: російський автократ вважає, що вікно можливостей для нього закривається. Українці вже двічі повставали, вимагаючи демократичного майбутнього без корупції і втручання Москви. Не будучи членом НАТО чи ЄС, Україна впевнено рухалася в напрямку західної політичної, економічної і культурної орбіти. І цей дрейф ще більше роздмухав невдоволення Путіна втратою російської імперії.


Лесь Димань, ZN.ua





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