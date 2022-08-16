WP: США ще восени знали, що Путін збирається окупувати Україну і залишити від неї тільки західну частину

Сонячного ранку в жовтні керівники розвідки, Збройних сил і дипломатичного корпусу США зібралися в Овальному кабінеті на невідкладну зустріч з президентом Джо Байденом. Вони принесли з собою засекречені розвідувальні аналізи, засновані на супутникових знімках, перехоплених комунікаціях, а також на даних від агентів. Все говорило, що Владімір Путін готується до повномасштабного вторгнення в Україну.

Washington Post публікує нові дані про передумови війни, яку Москва розв’язала проти української держави. І про те, як нелегко було Білому дому переконати союзників і навіть президента України Володимира Зеленського у тому, що насувається катастрофа. Місяцями адміністрація Байдена пильно стежила за тим, як Путін стягував десятки тисяч солдатів, танків і ракет до українського кордону. Коли літо закінчилося, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зосередився на все більш тривожних розвідувальних даних про Росію і Україною. Він організував зустріч в Овальному кабінеті після того, як сам змінив свої ставлення до російських намірів зі скептичного на тривожне.

Путін планував набагато радикальнішу операцію, ніж були анексія Криму і розв’язування гібридного конфлікту на Донбасі в 2014 році. Цього разу він хотів захопити майже всю Україну. Розклавши мапи на підставках перед президентським столом, Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі вказав на розміщення російських військ, а також на те, які українські території вони хочуть захопити.

«Це був надзвичайно зухвалий план, який міг створити пряму загрозу для східного флангу НАТО чи й навіть зруйнувати архітектуру безпеки Європи, яка була збудована після Другої світової війни», - йдеться в статті.