WP: США ще восени знали, що Путін збирається окупувати Україну і залишити від неї тільки західну частину
У Вашингтоні знали, що Кремль розраховує захопити Київ за кілька днів, замінивши Зеленського «маріонеткою», а потім почати окупацію майже всієї української території, інформує
Сонячного ранку в жовтні керівники розвідки, Збройних сил і дипломатичного корпусу США зібралися в Овальному кабінеті на невідкладну зустріч з президентом Джо Байденом. Вони принесли з собою засекречені розвідувальні аналізи, засновані на супутникових знімках, перехоплених комунікаціях, а також на даних від агентів. Все говорило, що Владімір Путін готується до повномасштабного вторгнення в Україну.
Путін планував набагато радикальнішу операцію, ніж були анексія Криму і розв’язування гібридного конфлікту на Донбасі в 2014 році. Цього разу він хотів захопити майже всю Україну. Розклавши мапи на підставках перед президентським столом, Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі вказав на розміщення російських військ, а також на те, які українські території вони хочуть захопити.
«Це був надзвичайно зухвалий план, який міг створити пряму загрозу для східного флангу НАТО чи й навіть зруйнувати архітектуру безпеки Європи, яка була збудована після Другої світової війни», - йдеться в статті.
Вислухавши брифінг, президент Джо Байден, який прийшов до влади, обіцяючи, що його країна не буде вступати в нові війни, вирішив, що Путіна потрібно стримати або здолати. Але США не повинні діяти самостійно.