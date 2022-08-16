Майже 44 тисячі окупантів вирушили на "концерт до Кобзона": нові дані про втрати армії РФ в Україні

Йде 174-й день війни з російськими окупантами, з моменту вторгнення в нашій країні загинуло 43 900 військових РФ, тільки минулої доби ліквідовано 150 ворогів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 43 900 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1 880 (+4) од.,
  • бойових броньованих машин ? 4 152 (+11) од.,
  • артилерійських систем – 989 (+4) од.,
  • РСЗВ - 263 (+2) од.,
  • засобів ППО - 136 (+0) од.,
  • літаків – 233 (+0) од.,
  • вертольотів – 196 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 790 (+3),
  • крилатих ракет - 190 (+3),
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3 049 (+5) од.,
  • спеціальної техніки – 92 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому напрямку.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносинГолови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин
У Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантівУ Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантів
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
Блок рекламы


Похожие новости
Українські військові зараз контролюють майже половину Донеччини – КириленкоУкраїнські військові зараз контролюють майже половину Донеччини – Кириленко
WP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав ЗеленськийWP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав Зеленський
В Україні планують ввести вікові обмеження на продаж феєрверківВ Україні планують ввести вікові обмеження на продаж феєрверків
В окупантів поменшало особового складу, гелікоптерів та РСЗВ: Генштаб ЗСУ повідомив втрати противникаВ окупантів поменшало особового складу, гелікоптерів та РСЗВ: Генштаб ЗСУ повідомив втрати противника
Кримському мосту приготуватись: яскраві фотожаби на вибух складу окупантів під ДжанкоємКримському мосту приготуватись: яскраві фотожаби на вибух складу окупантів під Джанкоєм
Пошкоджено залізницю, людей евакуюють: що відомо про вибух складу окупантів під ДжанкоємПошкоджено залізницю, людей евакуюють: що відомо про вибух складу окупантів під Джанкоєм
Нові вибухи у Криму, снаряд вибухнув під час виступу окупанта Аксьонова: "Одного стінкою придавило"Нові вибухи у Криму, снаряд вибухнув під час виступу окупанта Аксьонова: "Одного стінкою придавило"
ЗСУ на донецькому та херсонському напрямках завдали ударів по скупченню техніки окупантівЗСУ на донецькому та херсонському напрямках завдали ударів по скупченню техніки окупантів
Чорноморський флот РФ втратив свою ефективність — британська розвідкаЧорноморський флот РФ втратив свою ефективність — британська розвідка
Розкол у окупантів: американці розповіли про небезпечну тенденцію для російських військРозкол у окупантів: американці розповіли про небезпечну тенденцію для російських військ
Последние новости
Подгружаем последние новости