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2022-08-16
Майже 44 тисячі окупантів вирушили на "концерт до Кобзона": нові дані про втрати армії РФ в Україні
Йде 174-й день війни з російськими окупантами, з моменту вторгнення в нашій країні загинуло 43 900 військових РФ, тільки минулої доби ліквідовано 150 ворогів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 43 900 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ? 1 880 (+4) од.,
- бойових броньованих машин ? 4 152 (+11) од.,
- артилерійських систем – 989 (+4) од.,
- РСЗВ - 263 (+2) од.,
- засобів ППО - 136 (+0) од.,
- літаків – 233 (+0) од.,
- вертольотів – 196 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 790 (+3),
- крилатих ракет - 190 (+3),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3 049 (+5) од.,
- спеціальної техніки – 92 (+0).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому напрямку.
Олена Руденко, Апостроф