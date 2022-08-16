Майже 44 тисячі окупантів вирушили на "концерт до Кобзона": нові дані про втрати армії РФ в Україні

Йде 174-й день війни з російськими окупантами, з моменту вторгнення в нашій країні загинуло 43 900 військових РФ , тільки минулої доби ліквідовано 150 ворогів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 43 900 (+150) осіб ліквідовано,

танків ? 1 880 (+4) од.,

бойових броньованих машин ? 4 152 (+11) од.,

артилерійських систем – 989 (+4) од.,

РСЗВ - 263 (+2) од.,

засобів ППО - 136 (+0) од.,

літаків – 233 (+0) од.,

вертольотів – 196 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 790 (+3),

крилатих ракет - 190 (+3),

кораблів/катерів - 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3 049 (+5) од.,

спеціальної техніки – 92 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому напрямку.