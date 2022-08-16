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2022-08-16
В окупантів поменшало особового складу, гелікоптерів та РСЗВ: Генштаб ЗСУ повідомив втрати противника
Найбільших втрат ворог зазнав на донецькому напрямку.
© КМДА
Почалася 174-та доба спротиву України повномасштабному вторгненню РФ. Генеральний штаб ЗСУ
Так, з 24 лютого російська загарбники втратили:
- особового складу близько – 43900 (+150) одиниць;
- танків – 1880 (+4) од.;
- бойових броньованих машин – 4152 (+11) од.;
- артилерійських систем – 989 (+4) од.;
- РСЗВ – 263 (+2) од.;
- засобів ППО – 136 (+0) од.;
- літаків – 233 (+0) од.;
- гелікоптерів – 196 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 790 (+3) од.;
- крилатих ракет – 190 (+3) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3049 (+5) од.;
- спеціальної техніки – 92 (+0) од.
«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – зазначили в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua