В окупантів поменшало особового складу, гелікоптерів та РСЗВ: Генштаб ЗСУ повідомив втрати противника

Почалася 174-та доба спротиву України повномасштабному вторгненню РФ . Генеральний штаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 16 серпня.

Так, з 24 лютого російська загарбники втратили:

особового складу близько – 43900 (+150) одиниць;

танків – 1880 (+4) од.;

бойових броньованих машин – 4152 (+11) од.;

артилерійських систем – 989 (+4) од.;

РСЗВ – 263 (+2) од.;

засобів ППО – 136 (+0) од.;

літаків – 233 (+0) од.;

гелікоптерів – 196 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 790 (+3) од.;

крилатих ракет – 190 (+3) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3049 (+5) од.;

спеціальної техніки – 92 (+0) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – зазначили в Генштабі.