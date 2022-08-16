В окупантів поменшало особового складу, гелікоптерів та РСЗВ: Генштаб ЗСУ повідомив втрати противника

Найбільших втрат ворог зазнав на донецькому напрямку.

В окупантів поменшало особового складу, гелікоптерів та РСЗВ: Генштаб ЗСУ повідомив втрати противника
© КМДА

Почалася 174-та доба спротиву України повномасштабному вторгненню РФ. Генеральний штаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 16 серпня.

Так, з 24 лютого російська загарбники втратили:

  • особового складу близько – 43900 (+150) одиниць;
  • танків – 1880 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин – 4152 (+11) од.;
  • артилерійських систем – 989 (+4) од.;
  • РСЗВ – 263 (+2) од.;
  • засобів ППО – 136 (+0) од.;
  • літаків – 233 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 196 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 790 (+3) од.;
  • крилатих ракет – 190 (+3) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3049 (+5) од.;
  • спеціальної техніки – 92 (+0) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – зазначили в Генштабі.





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