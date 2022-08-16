Хороший росіянин - це той, хто підписав умову про нерозголошення співпраці з ГУР, СБУ, - Євген Карась

Хороший росіянин - це той, хто підписав умову про нерозголошення співпраці з ГУР, СБУ, - Євген Карась

Лідер громадського об'єднання С14 Євген Карась розповів, хто такі хороші росіяни, і заявив, що розвал російської федерації буде жорстко кривавим.

Про це він розповів у програмі «Різні люди».

«Хороший росіянин - це той, хто підписав умову про нерозголошення співпраці з ГУР, СБУ, тільки такий хороший росіянин, інших нема», - заявляє Євген Карась.

Також він коментує ситуацію із наданням українського громадянства росіянам. На думку Карася, з Невзоровим і подібними людьми роботу вести треба, але не в умовах, коли білоруським добровольцям громадянство не дають. Поки військовим не дали громадянство, каже він, є сильний перекіс, до того ж йдеться про побудову не лише нової України, але й Білорусі.

Щодо можливої революції в росії, міркує гість програми, то розмови про це вже йдуть давно, але вона ніяк не розвалюється.

«Треба розуміти, що розвал росії зараз буде вже внаслідок військової поразки. Якщо ми очікуємо внутрішнього розвалу, то це явище планетарного характеру, такого не було вже давно. Це ж не буде як розвал Радянського Союзу, це був досить мирний розвал попри регіональні конфлікти. Розвал росії буде жорстко кривавим, жорстко деструктивним, він не буде контрольованим», - розповідає Євген Карась.


Тарас Галушко, politeka.net





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