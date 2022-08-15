ДБР завершило розслідування відносно Сівковича

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило спеціальне досудове розслідування відносно колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Колишнього очільника РНБО підозрюють у незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту під час Революції Гідності.

«Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України був натхненником та організатором силового розгону студентів з Майдану Незалежності у місті Києві в ніч на 30 листопада 2013 року», - йдеться у повідомленні ДБР.

За даними слідства саме Сівкович разом з тодішнім головою КМДА вмовили начальника Головного управління МВС України дати наказ на силовий розгін Майдану.

За повідомленням ДБР наслідком цього злочинного наказу стали 85 постраждалих громадян.

«Близько 300 учасників зборів були витіснені від Монумента Незалежності та пам’ятника засновникам Києва за межі площі у напрямках вулиць Інститутська, Архітектора Городецького та Хрещатик. При цьому правоохоронці перевищували службові повноваження, застосували насильство, використовували спеціальні засоби - такі як кийки «ПР-73» та «Томфа» тощо», - додають в бюро.

Після того, як його захисники ознайомляться з матеріалами справи, її скерують до суду. З 10 червня 2020 року Володимир Сівкович перебуває у міжнародному розшуку.