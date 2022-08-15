Посол Рибченко відреагував на ймовірне призначення Венедіктової на його посаду

Посол України у Швейцарії Артем Рибченко заявив, що наразі немає офіційної інформації, а саме указу президента, про те, що на цю посаду будуть призначати ексгенпрокурорку Ірину Венедіктову. Про це повідомляє "Цензор.нет" .

Він наголосив, що саме президент повинен займатися призначенням та відкликанням послів.

"Тому тут рішення за міжнародним відомством і президентом України", - додав посол.