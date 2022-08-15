Посол Рибченко відреагував на ймовірне призначення Венедіктової на його посаду

Він продовжує чекати на указ, який матиме юридичну силу, інформує ZN.ua.

Посол Рибченко відреагував на ймовірне призначення Венедіктової на його посаду
© depositphotos/Wlad_Mus

Посол України у Швейцарії Артем Рибченко заявив, що наразі немає офіційної інформації, а саме указу президента, про те, що на цю посаду будуть призначати ексгенпрокурорку Ірину Венедіктову. Про це повідомляє "Цензор.нет".

Він наголосив, що саме президент повинен займатися призначенням та відкликанням послів.

"Тому тут рішення за міжнародним відомством і президентом України", - додав посол.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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