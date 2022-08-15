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2022-08-15
Посол Рибченко відреагував на ймовірне призначення Венедіктової на його посаду
Він продовжує чекати на указ, який матиме юридичну силу, інформує
© depositphotos/Wlad_Mus
Посол України у Швейцарії Артем Рибченко заявив, що наразі немає офіційної інформації, а саме указу президента, про те, що на цю посаду будуть призначати ексгенпрокурорку Ірину Венедіктову. Про це повідомляє
Він наголосив, що саме президент повинен займатися призначенням та відкликанням послів.
"Тому тут рішення за міжнародним відомством і президентом України", - додав посол.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua