Окупанти в Мелітополі хочуть зробити з дітей «живий щит» - мер міста

В окупованому Мелітополі батьків ставлять перед фактом, що колективи закладів освіти не несуть відповідальності за життя дітей і змушують підписувати про це заяви. Про це під час національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополю Іван Федоров.

«Окупанти хочуть зробити з дітей «живий щит». Змушують батьків писати заяви, що колектив закладів освіти не несе відповідальності за життя дітей. Під час складання російських тестів в одній зі шкіл до будівлі зайшли російські військові – шукали вибухівку», - зазначив Федоров.

Мер Мелітополя нагадав про те, що всі школи міста будуть працювати онлайн.

«Ми розробили онлайн-платформу, яка надає можливість навчатись дистанційно», - зазначив Іван Федоров.