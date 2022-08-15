Окупанти в Мелітополі хочуть зробити з дітей «живий щит» - мер міста

Батьків ставлять перед фактом, що колективи шкіл не несуть відповідальності за життя дітей

Окупанти в Мелітополі хочуть зробити з дітей «живий щит» - мер міста
Окупанти у Мелітополі планують прикриватися дітьми
© Getty Images

В окупованому Мелітополі батьків ставлять перед фактом, що колективи закладів освіти не несуть відповідальності за життя дітей і змушують підписувати про це заяви. Про це під час національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополю Іван Федоров.

«Окупанти хочуть зробити з дітей «живий щит». Змушують батьків писати заяви, що колектив закладів освіти не несе відповідальності за життя дітей. Під час складання російських тестів в одній зі шкіл до будівлі зайшли російські військові – шукали вибухівку», - зазначив Федоров.

Мер Мелітополя нагадав про те, що всі школи міста будуть працювати онлайн.

«Ми розробили онлайн-платформу, яка надає можливість навчатись дистанційно», - зазначив Іван Федоров.


Артем Руденко, ZN.ua





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