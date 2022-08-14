Російський військкор підставив базу "Вагнера" під удар ЗСУ, фото

Українські військовослужбовці завдали прицільного удару по базі ПВК "Вагнер" в окупованій Попасній.

Про це повідомляє низка українських та російських , інформує Апостроф .

Telegram-канал "ЗСУ - війна з окупантами" стверджує, що внаслідок прицільного удару по базі ПВК "Вагнер" окупанти зазнали великих втрат - багато вбитих та поранених загарбників.

На опублікованих кадрах видно, що найманці розбирають завали після прильотів та намагаються евакуювати постраждалих.

Обстріл бази ПВК "Вагнер" у Попасній був здійснений українськими військовослужбовцями після того, як російський військкор робив репортаж із найманцями та випадково зафіксував адресу об'єкта окупантів.

"Приїхав на Попасну, заїхав до штабу "ЧВК Вагнер". Зустріли як рідного. Розповіли кілька кумедних історій", - йшлося у публікації пропагандиста "Військкору Середа".

Інший російський військкор Юрій Котенок повідомляє, що удар по базі ПВК "Вагнер" у Попасній був здійснений із далекобійних РСЗВ HIMARS. Також відомо, що під час зйомки пропагандистського сюжету був присутній Євген Пригожин - особистий кухар президента РФ Володимира Путіна та власник приватної військової компанії.

Військкор Котенок стверджує, що керівник ПВК "Вагнер" нібито не постраждав внаслідок удару по базі у Попасній.