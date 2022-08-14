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2022-08-14
Окупанти зранку недорахувались особового складу, безпілотників та гелікоптера: втрати ворога за добу
За даними Генштабу ЗСУ, найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку, інформує
© Генеральний штаб ЗСУ
Розпочалася 172-га доба повномасштабної війни РФ до України. Генштаб ЗСУ
Так, з 24 лютого російські вбивці втратили:
- особового складу – близько 43550 (+150) одиниць;,
- танків – 1864 (+8) од.;
- бойових броньованих машин – 4126 (+11) од.;
- артилерійських систем – 980 (+2) од.;
- РСЗВ – 261 (+0) од.;
- засобів ППО – 136 (+0) од.;
- літаків – 233 (+0) од.;
- гелікоптерів – 194 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 784 (+5) од.;
- крилатих ракет – 187 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3039 (+3) од.;
- спеціальної техніки – 91 (+0) од.
«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua