Окупанти зранку недорахувались особового складу, безпілотників та гелікоптера: втрати ворога за добу

Розпочалася 172-га доба повномасштабної війни РФ до України. Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 14 серпня.

Так, з 24 лютого російські вбивці втратили:

особового складу – близько 43550 (+150) одиниць;,

танків – 1864 (+8) од.;

бойових броньованих машин – 4126 (+11) од.;

артилерійських систем – 980 (+2) од.;

РСЗВ – 261 (+0) од.;

засобів ППО – 136 (+0) од.;

літаків – 233 (+0) од.;

гелікоптерів – 194 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 784 (+5) од.;

крилатих ракет – 187 (+0) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3039 (+3) од.;

спеціальної техніки – 91 (+0) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.