Чехія, яка головує в ЄС, добиватиметься заборони шенгенських віз для росіян

За словами глави МЗС Чехії Яна Липавського, Росія має розуміти, що її агресивна політика не залишиться без наслідків, інформує ZN.ua.

Чехія, яка головує в ЄС, добиватиметься заборони шенгенських віз для росіян
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Влада Чехії, яка головує в ЄС у другому півріччі 2022 року, є послідовними прихильниками заборони видачі шенгенських віз громадянам РФ на тлі невмотивованого широкомасштабного військового вторгнення в Україну і домагатимуться реалізації цього заходу.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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