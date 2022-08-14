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2022-08-14
Чехія, яка головує в ЄС, добиватиметься заборони шенгенських віз для росіян
За словами глави МЗС Чехії Яна Липавського, Росія має розуміти, що її агресивна політика не залишиться без наслідків, інформує
© Василь Артюшенко, ZN.UA
Влада Чехії, яка головує в ЄС у другому півріччі 2022 року, є послідовними прихильниками заборони видачі шенгенських віз громадянам РФ на тлі невмотивованого широкомасштабного військового вторгнення в Україну і домагатимуться реалізації цього заходу.
Юлія Мельничук, ZN.ua