Чехія, яка головує в ЄС, добиватиметься заборони шенгенських віз для росіян

Влада Чехії, яка головує в ЄС у другому півріччі 2022 року, є послідовними прихильниками заборони видачі шенгенських віз громадянам РФ на тлі невмотивованого широкомасштабного військового вторгнення в Україну і домагатимуться реалізації цього заходу.