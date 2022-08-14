Мер Луцьку дав прогноз щодо можливого наступу збоку Білорусі

Волинь готова до будь-яких сценаріїв

Мер Луцьку дав прогноз щодо можливого наступу збоку Білорусі
Волинь готова до наступу з боку Білорусі
© YouTube / Мир24

На 100% спрогнозувати імовірність наступу зі сторони Білорусі ніхто не може, однак військові Волині підготовлені до будь-якої ситуації, а на кордоні зведено фортифікації. Про це розповів в інтерв'ю "Еспресо" міський голова Луцька Ігор Поліщук

За словами мера, низка факторів вказують на те, що такий наступ є малоймовірним.

"Сьогодні на Волині є достатня кількість військових територіальної оборони. В нас є добровільне формування нашої територіальної громади батальйон "Луцьк" – чисельне та добре підготовлене. А для того, щоб військова операція мала значний успіх, кількість військових, які здійснюють напад, має втричі перевищувати кількість військових, які обороняються», - зазначив мер.

На його думку, аби здійснити успішний повномасштабний наступ з білоруського боку, необхідно до 20 тисяч військових.

«Я не уявляю, щоб армія Республіки Білорусь, при загальній чисельності 48 тисяч (разом з радистами, кухарями і так далі), ризикнула й направила на війну 20 тисяч. Це – дуже малоймовірний сценарій", - наголосив Поліщук.

За інформацією мера, прикордонна служба активно зводить фортифікаційні споруди на кордоні, протитанкові рови, залізобетонні паркани, розміщуються й інші засоби стримування. Ландшафт північної частини Волині – це суцільні непрохідні болота, особливо влітку.

Поліщук наголошує про те, що ворог може просуватись лише кількома дорогами, які добре видно з боку української території. Крім того, ніхто не знає, як реагуватиме Польща на бойові дії за кілька кілометрів від її кордону.

На користь України працює, на думку мера, і слабкість влади Лукашенка в Білорусі.

"Серед невійськових причин я би виділив те, що сьогодні позиції Лукашенка є доволі хиткими. І якщо буде оголошено повномасштабний наступ, мобілізація і все інше, то білоруське суспільство може по-різному це сприйняти. Не виключено, що знову почнуться мітинги, протестні хвилі. А ще є питання мотивації і морального духу білоруських військових. У нас на півночі області дуже багато людей мають друзів, родичів, однокласників в Білорусі й вони отримують якусь інформацію звідти. З цієї інформації, моральний дух там доволі низький. Вони розуміють, що це не їхня війна і їм тут робити нічого. Тому яким чином вони себе поведуть, коли буде наказ про наступ, ніхто не може точно сказати", - додав мер.


Артем Руденко, ZN.ua





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