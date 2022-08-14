Територія Пісків, ймовірно, досі залишається спірною – британська розвідка

Попри те, що минулого тижня рф, ймовірно, зосередила зусилля на підкріпленні своїх військ на півдні України, бойовики незаконного збройного формування «ДНР» продовжували штурмові дії на північ від Донецька. Про це у Twitter повідомила розвідка Великої Британії.

«Протягом минулого тижня пріоритетом Росії, ймовірно, було переорієнтувати підрозділи для посилення півдня України. Проте на Донбасі підтримувані Росією сили – здебільшого ополченці самопроголошеної «Донецької Народної Республіки» – продовжували спроби штурму на північ від Донецька», – повідомили в розвідці.

Вказано, що особливо запеклі бої велися в районі села Піски, поблизу Донецького аеропорту. При чому територія населеного пункту, ймовірно, залишається спірною.

«З 2014 року ця територія знаходиться на лінії розмежування на Донбасі. Російський штурм, ймовірно, спрямований на забезпечення безпеки на трасі M04, головному під’їзді до Донецька із заходу», – додали в розвідці.