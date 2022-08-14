Слід від літака, що згорів, і не тільки: які наслідки вибухів на білоруському аеродромі "Зябрівка"

Супутники помітили наслідки інциденту на білоруському аеродромі "Зябрівка" в Гомельській області, де в четвер, 11 серпня, пролунали вибухи.

Відповідні кадри з'явилися у Twitter Maxar Technologies, інформує Апостроф.

Знімки опублікували через добу після того, як на аеродромі пролунали вибухи. На них чітко помітні сліди опіків на головній злітно-посадковій смузі і рослинність, що згоріла неподалік.

Один з аналітиків розвідки за відкритими джерелами OSINT ідентифікував об'єкт, що згорів, як "танк Т-72 або схожий на нього", цю версію підтвердила також моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за даними джерела Defence Blog, що має відношення до розвідки, вночі в Зябрівці вибухнув радіолокатор підсвічування та наведення (РПН) 92Н6Е. Таким чином, щонайменше частина дивізіону ЗРК С-400 "Тріумф", що дислокувалася на аеродромі, втратила дієздатність, оскільки РПН є частиною комплексу ЗРК.


Інна Погрібна, Апостроф





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