Загальна мобілізація: головком ЗСУ Залужний просить дозволити виїзд за кордон однієї категорії чоловіків

В Україні буде продовжено воєнний стан, а також продовжиться загальна мобілізація громадян. При цьому багато категорій чоловіків вже отримали право на виїзд за кордон. А незабаром до них може приєднатись іще одна категорія – студенти. За них особисто попросив головком ЗСУ Валерій Залужний.

Про це повідомила народна депутатка України Юлія Гришина.

"Щодо виїзду студентів за кордон - рухаємося вперед! Є важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного!" - повідомляє депутатка.

Раніше Верховною Радою було ухвалено закон щодо відстрочки від загальної мобілізації для студентів та викладачів вищих і професійних навчальних закладів. Однак, незважаючи на відстрочку від мобілізації, студенти-чоловіки поки не мають права на виїзд за кордон. І ось тепер Залужний особисто звернувся до Міноборони, щоби студентам дозволили виїжджати за межі України.

"Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Це, зокрема, студенти!", - каже Юлія Гришина.

Вона також додала, що тепер слово – за Міноборони. Тобто фактично – за його головою Олексієм Резніковим.

Нагадаємо, у Верховній Раді з’явився законопроект, яким пропонують підвищити граничний вік для призову на військову службу. Ініціатор законопроекту нардеп Ярослав Юрчишин каже, що дуже багато українців віком від 60 років хотіли би ще послужити вітчизні в армії. Проте їх не беруть до війська, а лише можуть взяти до тероборони. А тим часом, військовий досвід цих чоловіків, багато з яких пройшли Афганістан, дуже міг би стати в нагоді на фронті. Тому нардеп пропонує підвищити верхній призовний вік, але тільки для добровольців.