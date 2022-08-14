Назад в СРСР: в окупованому Маріуполі кілометрові черги та ріки каналізації посеред вулиць

Місто знаходиться на межі гуманітарної катастрофи

Назад в СРСР: в окупованому Маріуполі кілометрові черги та ріки каналізації посеред вулиць
Маріуполь стоїть у радянських чергах
© СБУ

Гуманітарна ситуація в окупованому Маріуполі стає все більш критичною. Люди вимушені стояти у чергах за будь чим. Маріуполь потопає у каналізаційних стоках. У місті вирують інфекційні хвороби. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

«Черги скрізь. Маріуполь перетворено на справжню історичну реконструкцію СРСР. Навіть на вхід до магазину – черга», - зазначає радник мера.

Також, за повідомленням Андрющенко, недавно через страх перед партизанами відбулась стрілянина в районі Старого Криму. З цієї ж причини окупанти збивають свої ж коптери.

«Координація дій окупантів між собою вражає», - іронізує Андрющенко.

Зазначається також про те шо, попри всі намагання росіян, повністю перестав працювати Маріупольский порт.

«Обіцяний паром ще жодного разу не зайшов в порт - і це гарна новина», - зазначив Андрющенко.

Після вибухів у Новофедорівці всі родини військових окупантів терміново залишили узбережжя від с. Мелекіне до с. Б. Коса.

«При тому у гайляйтера Іващенко кількість охоронців зросла з чотирьох до семи. Страх панує серед колаборнатів та верхівки Маріупольських окупантів. І це - хороша новина», - додає радник мера.

Місто потерпає від спалахів інфекційних хвороб. За тиждень зареєстровано ще 14 випадків гострої кишкової інфекції. З урахуванням 17 випадків на минулому тижні можна казати про епідемію.

«З тиждень померло (відповідно до реєстрації в моргу) від “природніх” причин 178 людей, з них 43 в лікарнях. Рівень смертності продовжує зростати», - наголосив Андрющенко.

Не допомагає боротись з хворобами і ситуація яка склалась у місті з водопостачанням.

«Розрити ями наче для заміни труб. Розрити, кинуті та затопити каналізаційними стоками стоковими водами. Відкриті комунікаційні колодці демонструють розтрощеність газопроводів та теплотрас», - зазначає Андрющенко.

Та це, за словами радника мера, не зупиняє колаборантів обіцяти.

«Лівобережний район. Л...о тече прямо вулицею. Розрита комунальниками яма для заміни водоводу затоплена фекаліями. Це унеможливлює під’їзд електровишки та газової команди. Пат. Хоча, скоріше шах і мат», - резюмує Андрющенко.


Артем Руденко, ZN.ua





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