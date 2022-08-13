На Луганщині окупанти в обмін на харчі виманюють у літніх людей інформацію про чоловіків призовного віку – Гайдай

Російські загарбники фактично випалюють землю на в’їздах до Луганської області, тому що не можуть подолати ці кілька кілометрів, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай. Він також розповів, що в захоплених містах ворог в обмін на харчі збирає у літніх людей інформацію про чоловіків, аби мобілізувати їх на фронт.

«Важко порахувати, скільки тисяч снарядів витримала ця територія вільної Луганщини за останні місяць-півтора. Окупанти годинами відпрацьовують артилерією, а потім штурмують із декількох сторін одразу. 12 серпня вони спробували атакувати в районах Лисичанського НПЗ та Білогорівки, але розвідка боєм завершилася черговим відступом. Намагалися просунутися з боку Попасної в напрямок Бахмуту», – зазначив Гайдай.

Він додав, що з десяток разів окупанти намагалися провести розвідку, однак українські захисники завдали їм вогневого ураження та знешкодили загарбників. Водночас самі росіяни протягом доби завдали авіаударів по дев’яти населених пунктах.

«За останню ніч ними випущені три ракети, чотири рази застосована реактивна та ствольна артилерія, двічі – міномети, ще два рази відбито танкові наступи ворога», – зазначив голова Луганської ОВА.

Також Гайдай повідомив, що в окупованих містах Луганської області ворог почав практикувати новий метод примусової мобілізації. Зокрема, під час обходів багатоповерхівок ворог втирається в довіру до літніх людей та пропонує харчі чи трохи грошей. Натомість окупанти вимагають надати їм інформацію про чоловіків призовного віку.

«Залишають на чергування біля закритих під’їздів військових, які чекають, що хтось із мешканців чоловічої статі або вийде, або спробує повернутися додому. До речі, більшість із тих, хто займається примусовим призовом, пересувається в середині міст виключно у балаклавах, аби не впізнали сусіди та знайомі, на яких вони й полюють», – підсумував Гайдай.