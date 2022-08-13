Україна потребує підтримки: Зеленський зателефонував Папі Римському

Президент вдруге з моменту вторгнення Росії поговорив із понтифіком, інформує ZN.ua.

Україна потребує підтримки: Зеленський зателефонував Папі Римському
© #twitter#.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський вдруге з моменту повномасштабного вторгнення Росії поговорив з Папою Римським Франциском, який, ймовірно, може приїхати до Києва у вересні.

Під час розмови президент Зеленський розповів Папі про злочини Росії в Україні та подякував йому за молитви про українців. Про це Зеленський повідомив у Twitter у п'ятницю, 12 серпня.

"Провів розмову з понтифіком. Поінформував про агресію, яку РФ чинить проти України, про страшні злочини Росії. Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, яке агресор творить в Україні", – розповів Зеленський.

Провівши розмову з @Pontifex_it. Поінформував про агресію, яку РФ здійснює проти ??, про страшні злочини Росії. Ми вдячні понтифіку за молитви за ??. Наш народ вимагає підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор творить у ??.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2022


Оксана Лебедина, ZN.ua





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