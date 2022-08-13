“Війна буде тривалою”: глава британської розвідки поділився своїм прогнозом

Ані Росія, ані Україна, ймовірно, не досягнуть рішучих військових дій цього року, такий свій прогноз щодо війни озвучив глава військової розвідки Великої Британії, генерал-лейтенант Джим Гокенхалл, передає BBC. Водночас в очолюваному ним відомстві дуже уважно стежать за потенційним використанням Кремлем ядерної зброї.

Рідко коли з громадськістю ділилися такою кількістю секретних розвідданих. Та від початку війни-2022 Міністерство оборонної розвідки Британії публікує щоденні оновлення. Прогнозуючи подальший розвиток подій в Україні, Гокенхалл озвучує такі тези: