“Війна буде тривалою”: глава британської розвідки поділився своїм прогнозом

Cлід остерігатися думати в бінарних термінах... Росія явно намагається збільшити сили після значних втрат, однак між російським політичним і військовим класом бракує довіри, зазначає Джим Гокенхалл, інформує ZN.ua.

“Війна буде тривалою”: глава британської розвідки поділився своїм прогнозом
© Getty Images

Ані Росія, ані Україна, ймовірно, не досягнуть рішучих військових дій цього року, такий свій прогноз щодо війни озвучив глава військової розвідки Великої Британії, генерал-лейтенант Джим Гокенхалл, передає BBC. Водночас в очолюваному ним відомстві дуже уважно стежать за потенційним використанням Кремлем ядерної зброї.

Рідко коли з громадськістю ділилися такою кількістю секретних розвідданих. Та від початку війни-2022 Міністерство оборонної розвідки Британії публікує щоденні оновлення. Прогнозуючи подальший розвиток подій в Україні, Гокенхалл озвучує такі тези:

  • "Нам слід остерігатися думати в бінарних термінах – що люди виграють або програють – або думати, що це безвихідь".
  • “Росія явно намагається збільшити сили після значних втрат”.
  • “Росії доводиться передислокувати частину своїх військ з Донбасу на південь, де, за його словами, вона зазнає значного тиску з боку українських сил у Херсоні та навколо нього”.


Оксана Коваль, ZN.ua





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