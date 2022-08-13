“Війна буде тривалою”: глава британської розвідки поділився своїм прогнозом
Cлід остерігатися думати в бінарних термінах... Росія явно намагається збільшити сили після значних втрат, однак між російським політичним і військовим класом бракує довіри, зазначає Джим Гокенхалл, інформує
Ані Росія, ані Україна, ймовірно, не досягнуть рішучих військових дій цього року, такий свій прогноз щодо війни озвучив глава військової розвідки Великої Британії, генерал-лейтенант Джим Гокенхалл,
Рідко коли з громадськістю ділилися такою кількістю секретних розвідданих. Та від початку війни-2022 Міністерство оборонної розвідки Британії публікує щоденні оновлення. Прогнозуючи подальший розвиток подій в Україні, Гокенхалл озвучує такі тези:
- "Нам слід остерігатися думати в бінарних термінах – що люди виграють або програють – або думати, що це безвихідь".
- “Росія явно намагається збільшити сили після значних втрат”.
- “Росії доводиться передислокувати частину своїх військ з Донбасу на південь, де, за його словами, вона зазнає значного тиску з боку українських сил у Херсоні та навколо нього”.