Взимку у Німеччині очікують збільшення числа біженців з України і готові їх приймати

В країні великий попит на ринку праці

Взимку у Німеччині очікують збільшення числа біженців з України і готові їх приймати
У Європі очікують нову хвилю біженців з України
© Getty Images

Німеччина очікує на збільшення кількості біженців з України цієї зими. Але країна готова надалі їх приймати. Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю Укрінформу.

За її словами, певні проблеми є у біженців у великих містах Берліні або Гамбурзі.

«На мою думку, прийом цих майже мільйона українців був історією успіху. Звісно, проблеми завжди є, і ті, хто шукає житло в Берліні або Гамбурзі, стикаються з труднощами. Але є дуже багато історій українців, які зараз живуть у невеликих містах або селах, і яким там дуже добре», - зазначила посол.

Як зазначає посол, у Німеччині великий попит на ринку праці і багато хто з українців уже знайшов роботу.

«У Берліні 4 тисячі українських дітей зареєстровані у школах у новому навчальному році, там узяли на роботу 150 учителів з України, які працюватимуть із цими та іншими берлінськими дітьми», - додала Анка Фельдгузен.

На переконання посла, спільними зусиллями процес влаштування біженців налагоджено. Та в той же час вона побоюється, що цієї зими біженців може бути ще більше.

«Але ми готові їх приймати», - резюмує Анка Фельдгузен.


Артем Руденко, ZN.ua





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