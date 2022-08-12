Шамани Бурятії в паніці від втрат рф в Україні запитали духів, що буде далі: "Ми почули відповідь…"

Шамани Бурятії в паніці від втрат рф в Україні запитали духів, що буде далі:

«В жоден регіон Росії під час спеціальної військової операції не прийшло стільки горя і страждань, як у Бурятію».

Про це йдеться в заяві Місцевої релігійної організації шаманів «Тенгері», на яку, зокрема, звернув телеграм-канал Російський борщ.

У документі шамани Бурятії звернулися із зверненням до земляків та інших малих народів.

Так, шамани констують, що багато бурятів, вирушивши воювати в Україну, вже ніколи не повернутися додому і за останні п\'ять місяців у Бурятію прийшло стільки горя, як ні в один інший регіон Росії.

«Нам важко зрозуміти та пояснити, чому на Україну відправляють переважно наших воїнів. Водночас жителі Москви, Санкт-Петербурга та інших великих міст Росії не йдуть воювати за російський світ», - йдеться у документі.

Також шамани повідомляють, що із питанням, що буде далі, вони звернулися до духів.

«Ми почули відповідь, що якщо буряти залишаться на цій землі, завжди буде мир і достаток. Просто потрібно шанувати традиції, бути дбайливими до природи та не давати чужим голосам заглушити голос наших предків», - йдеться у заяві.

Також, за словами авторів документа, духи дали їм знак, що «не можна йти з війною на ту землю, де живе хоча б один бурят, який поважає віру і шанує традиції». В Україні, наголошують шамани, їх сотні. Як приклад наводиться Юрій Єхануров, який все дитинство провів у селі Буй Бічурського району Бурятії.

«Він досягнув таких висот, яких не досяг ще жоден бурят у росії – був прем\'єр-міністром і міністром оборони країни», - нагадують шамани.

Автори «звернення» закликають бурятів та інші малі народи росії не їхати на війну в Україну, вказуючи, що їм «ні за що воювати».

Відзначимо, що стало відомо, що буряти, які відмовилися воювати в Україні, утримуються в СІЗО на окупованій території під Луганськом.

Додамо, що на момент 11 серпня, за офіційними даними Генштабу ЗСУ, кількість ліквідованих окупантів досягла цифри в 43 тисячі.

 


Катерина Петренко, politeka.net





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