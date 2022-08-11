Нова заява Шольца обурила українців: "Або він ще лояльний до путіна або..."

Німецький канцлер виступив проти закриття кордонів держав Євросоюзу для громадян рф.

Шольц заявив, що не варто запроваджувати санкції проти всіх росіян, оскільки кровопролиття в Україні – нібито «війна кремлівського диктатора путіна», інформує Der Tagesspiegel .

Глава уряду Німеччини пояснив, що йому «важко з цією ідеєю» і він не бачить приводу вводити заборону відвідування країн ЄС для всіх громадян РФ . Політик нагадав, що Європейський Союз уже запровадив каральні заходи проти людей, які ухвалюють рішення у Москві.

Канцлер ФРН запевнив, що ЄС продовжуватиме санкційний тиск на державу-окупанта, додавши, що покарання всіх росіян нібито «послабить ефективність» обмежувальних заходів.

Така заява німецького канцлера не сподобалася українцям:

"Окей, пусть росіяни скопом їдуть до Німеччини. Це вже будуть проблеми німців";

"Або він ще лояльний до путіна, або він досі не розуміє, що воює не путін і не його люди, а прості громадяни рф";

"Скоро від погроз вони перейдуть до практичного звільнення Німеччини. Хотілося б тоді побачити реакцію Шольца";

"Цікаво, чи буде окрема лавка для латентних посібників пуйла під час міжнародного трибуналу щодо рашистів?";

"Їх заборонять в більшості країн. Тоді вони, зі своїм імперіалізмом, комплексом більшевартості, та зневагою до усього європейського, понесуть усе це у Німеччину. Нехай не забараняє. Я потім на нього подивлюсь".