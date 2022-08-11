Бур'яни до пояса та почорнілі будинки: як сьогодні виглядає окупований Маріуполь, у якому спалахнув бунт

У багатостраждальному Маріуполі спалахнув бунт - співробітники Міськводоканалу масово відмовились виходити на роботу.

Як повідомили в прес-службі Маріупольскої міської ради, працівники відмовилися виходити на роботу через несплату заробітньої плати.

«Ніхто не наводить порядок. Квартали заростають бур‘янами. Повсюди росте амброзія, яка викликає небезпечну алергію. Ніхто не піклується ані про місто, ані про здоров'я маріупольців. Сум», - зазначать у міськраді.

Крім того, маріупольці продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети по всьому місту.

«Це так окупанти "відповідально" ставляться до розмінування. Життя маріупольців для них нічого не вартує. Закликаємо жителів бути уважними!», - зазначила офіційна влада міста.