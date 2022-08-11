Новий голова САП Клименко розпочне чищення рядів і спиратиметься на НАБУ

Однак на нього чекає багато труднощів у зв'язку з кастовістю всередині САП та заступником, поставленим Банковою, інформує ZN.ua.

Новий голова САП Клименко розпочне чищення рядів і спиратиметься на НАБУ
© Офіс генпрокурора

Новий голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко є людиною із-зовні для прокурорського середовища, що попри його досвід роботи в Національному антикорупційному бюро, може створити труднощі для керування структурою та налагодження якісної роботи, пише у своїй стаття для ZN.UA «Увімкнення САП. В Україні відкривається антикорупційний фронт» Інна Ведернікова.

«Новий голова САП — не прокурор. А прокурори — це каста, біла кістка системи. І вони дуже не люблять, коли керувати ними приходить людина ззовні. Тим більше якщо вона почне качати права. А Клименко почне. Включно з дисциплінарними провадженнями стосовно прокурорів САП, які особливо напустували за ці роки», - зазначає авторка.

Джерела в Офісі генпрокурора також вважають, що у Клименка взагалі немає союзників усередині Антикорупційної прокуратури, і навіть ті, хто міг би стати умовною опорою для нього, зараз на фронті, а знайти нових спільників буде складно й довго.

«Ще одна проблема для Клименка — його перший заступник Андрій Синюк, який був основним опонентом на конкурсі. Згідно з законом, він став першим заступником голови САП. Синюк, експрокурор 1 відділу ОГПУ — людина ексзаступника Венедіктової Олексія Симоненка. Саме Симоненка «штовхав» на посаду генпрокурора заступник голови ОПУ Татаров. Але Єрмак апріорі штовхає сильніше. Проте, незалежно від прізвища переможного про-куратора, в САП уже виявилося чергове протікання», - вказує Ведернікова.

Однак, згідно із даними джерел, очільник САП не планує відразу конфліктувати із своїм заступником, а хоче дати йому шанс зробити правильний вибір і можливість себе проявити. Ситуація ускладнюється ще й тим, що він особисто не зможе звільнити Синюка — структуру САП затверджує генпрокурор за погодженням із директором НАБУ, якого ще не обрали.

Водночас у Клименка збереглися хороші професійні відносини із в.о. директора НАБУ Гізо Углавою, а також чинним керівником відділу детективів НАБУ Андрієм Калужинським. Також він продовжив спілкування із ексдиректором агентства Артемом Ситником, який зараз є заступником голови НАЗК, тому, як зазначає Ведернікова, «коли керуватися логікою влади, то в пункті «дах голови САП» можна поставити плюс».

В самому НАБУ, де раніше працював Клименко, його характеризують як «чесного мента», який «не політик, не вміє лавірувати і точно відтопче багато ніг».

У бюро Клименко керував підрозділом, до компетенції якого входили, в тому числі, питання оборони та безпеки, тому точно в курсі того, що саме зараз, в умовах війни, потребує особливої уваги. За ним — реальні й найбільш іміджеві кейси: Насіров, Гладковський та їм подібні, повага і підтримка колективу НАБУ.

«Перед головою САП стоїть двоєдине завдання. З одного боку — ввести роботу прокуратури в законне русло з уже наявним кадровим складом. А з іншого — вжити превентивних заходів, здатних протистояти можливому внутрішньому саботажу», - зазначає авторка.

Нагадаємо, Олександр Клименко був погоджений генеральним прокурором на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 28 липня. Конкурс на посаду керівника САП тривав майже два роки.


Ірина Знась, ZN.ua





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