Посольство Узбекистану нагадало про кримінальну відповідальність за «найманство»

Нещодавно на сайті Посольства Республіки Узбекистан у Російській Федерації з'явилося звернення до громадян із закликом утриматися від участі у бойових діях на території іноземної держави і попередили про кримінальну відповідальність у разі порушення закону.

Згідно зі статтею 154 про «найманство» Кримінального кодексу Узбекистану злочином вважається неправомірна участь у збройних конфліктах чи військових діях біля та на території іноземних держав.

В разі порушення цього закону на правопорушника очікує позбавлення волі строком до 10 років.

Тому у МЗС закликає утриматися від участі у будь-яких добровольчих батальйонах та нагадує вразі встановлення об'єктивної інформації про порушення 154 статті КК всі причетні понесуть відповідальність.

«Посольство закликає наших співвітчизників не піддаватися на провокації та виявляти передбачливість» - йдеться у заяві.