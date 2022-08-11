Дочки заступника Шойгу є громадянками США
Жінка Олексія Криворучка народжувала дітей у Маямі
Дочки заступника міністра оборони Росії Олексія Криворучка мають американське громадянство та право на його отримання, а сам високопосадовець володіє елітною нерухомістю вартістю в 500 млн рублів. Про це повідомляється у розслідуванні «Навальний Live»
Дружина Олексія Криворучка три роки жила у США і в серпні 2012 року народила там доньку.
"Криворучко літав до Америки, а саме до Маямі, де, ймовірно, проходили пологи. Це вказує на те, що дитина народилася в США і, отже, мала право на отримання громадянства", –
У 2016 році також у США народилася друга донька чиновника. Його дружина тоді жила у Маямі. Отже, друга донька заступника Шойгу таким чином отримала право на здобуття американського громадянства.
Крім того Криворучко володіє елітною нерухомістю загальною вартістю у півмільярда рублів. Зокрема - особняк на Рубльовці у 1500 м2 вартістю $8 млн. До призначення на посаду заступника міністра оборони РФ, Криворучко літав у США 26 разів.