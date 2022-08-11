Дочки заступника Шойгу є громадянками США

Дочки заступника міністра оборони Росії Олексія Криворучка мають американське громадянство та право на його отримання, а сам високопосадовець володіє елітною нерухомістю вартістю в 500 млн рублів. Про це повідомляється у розслідуванні «Навальний Live»

Дружина Олексія Криворучка три роки жила у США і в серпні 2012 року народила там доньку.

"Криворучко літав до Америки, а саме до Маямі, де, ймовірно, проходили пологи. Це вказує на те, що дитина народилася в США і, отже, мала право на отримання громадянства", – йдеться в розслідуванні.

У 2016 році також у США народилася друга донька чиновника. Його дружина тоді жила у Маямі. Отже, друга донька заступника Шойгу таким чином отримала право на здобуття американського громадянства.