Окупанти не дорахувались 160 одиниць особового складу та майже десятка літаків: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Найбільших втрат російські вбивці зазнали на донецькому напрямку, інформує ZN.ua.

Окупанти не дорахувались 160 одиниць особового складу та майже десятка літаків: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© Генеральний штаб ЗСУ

Почалася 168-ма доба протистояння українського народу російським загарбникам. Генштаб Збройних Сил України повідомив про втрати ворога станом на 10 серпня.

З початку повномасштабного вторгнення до України окупанти втратили:

  • особового складу – близько 42800 (+160) одиниць;
  • танків – 1832 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин – 4076 (+10) од.;
  • артилерійських систем – 971 (+7) од.;
  • РСЗВ – 261 (+0) од.;
  • засобів ППО – 133 (+0) од.;
  • літаків – 232 (+9) од.;
  • гелікоптерів – 193 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 (+9) од.;
  • крилатих ракет – 185 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7) од.;
  • спеціальної техніки – 89 (+2) од..

«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.





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