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2022-08-10
Окупанти не дорахувались 160 одиниць особового складу та майже десятка літаків: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Найбільших втрат російські вбивці зазнали на донецькому напрямку, інформує
© Генеральний штаб ЗСУ
Почалася 168-ма доба протистояння українського народу російським загарбникам. Генштаб Збройних Сил України
З початку повномасштабного вторгнення до України окупанти втратили:
- особового складу – близько 42800 (+160) одиниць;
- танків – 1832 (+5) од.;
- бойових броньованих машин – 4076 (+10) од.;
- артилерійських систем – 971 (+7) од.;
- РСЗВ – 261 (+0) од.;
- засобів ППО – 133 (+0) од.;
- літаків – 232 (+9) од.;
- гелікоптерів – 193 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 (+9) од.;
- крилатих ракет – 185 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7) од.;
- спеціальної техніки – 89 (+2) од..
«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua