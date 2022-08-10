Окупанти не дорахувались 160 одиниць особового складу та майже десятка літаків: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Почалася 168-ма доба протистояння українського народу російським загарбникам. Генштаб Збройних Сил України повідомив про втрати ворога станом на 10 серпня.

З початку повномасштабного вторгнення до України окупанти втратили:

особового складу – близько 42800 (+160) одиниць;

танків – 1832 (+5) од.;

бойових броньованих машин – 4076 (+10) од.;

артилерійських систем – 971 (+7) од.;

РСЗВ – 261 (+0) од.;

засобів ППО – 133 (+0) од.;

літаків – 232 (+9) од.;

гелікоптерів – 193 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 (+9) од.;

крилатих ракет – 185 (+0) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7) од.;

спеціальної техніки – 89 (+2) од..

«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.