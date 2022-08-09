Вибухи в Новофедорівці: де розташоване селище і що знаходиться на аеродромі - карта

У вівторок, 9 серпня, на військовому аеродромі поблизу села Новофедорівка в окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів . За словами очевидців, детонація боєкомплекту не припиняється.

Про це пишуть у соцмережах, інформує Апостроф .

Населений пункт Новофедорівка розташований неподалік міста Саки на узбережжі Чорного моря. Селище та лінію фронту поділяють трохи більше ніж 200 кілометрів.

На околицях Новофедорівки знаходиться військовий аеродром, на якому після окупації 2014 дислокується 43-й винищувальний авіаційний полк Повітряно-космічних сил Росії. Саме звідти ворожі літаки вилітали, щоб бомбити Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області.

Очевидці зазначають постійну детонацію з боку аеродрому, яка триває понад годину. Так вибухають боєприпаси.

Окупаційна влада Сакського району оголосила евакуацію. У паніці люди біжать із півострова, а на виїзді утворилися пробки.

Міністерство оборони РФ прокоментувало вибухи у Новофедорівці так: "Близько 15:20 на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів".

Також у відомстві заявили, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, а авіапарк не отримав пошкоджень. За інформацією Міноборони, "жодного вогневого впливу по обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було".

Зазвичай, в Міністерстві оборони РФ кажуть, що постраждалих немає, та й загалом все не так уже й погано, а потім з'являються нові подробиці.

Так, у "МНС Республіки Крим" повідомили, що під час вибухів у Новофедорівці постраждало 3 особи, а рятувальників на територію об'єкта не пускають.