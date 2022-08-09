Мобілізація в Україні: як призивають громадян, які мають маленьких дітей

Мобілізація в Україні триває до 23 серпня, і незабаром буде ухвалено рішення щодо її продовження. Перелік категорій громадян, звільнених від мобілізації, залишається незмінним. Нагадаємо, хто з військовозобов'язаних, які мають дітей, за законом може бути звільнений від призову.

Не підлягають мобілізації:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з тяжкими хворобами;

жінки та чоловіки, на утриманні яких знаходиться повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І або ІІ групи;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Також не підлягають призову на військову службу жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину та чоловіка, який проходить військову службу по одному з видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу".

Нагадаємо, що 23 серпня спливає термін дії указу президента "Про загальну мобілізацію". Війна триває, а отже мобілізацію також продовжать. Проте, чи зміняться правила призову, поки що не відомо. Вже мобілізовано півмільйона людей, і в Генштабі запевняють, що наразі цього достатньо.

Раніше повідомлялося, чи можуть призвати обмежено придатних у воєнний час, та за яких умов.