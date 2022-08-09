В окупованому Сєвєродонецьку немає ні електроенергії, ні води — голова ВЦА

Тим часом загарбники намагаються створити картинку «відновлення життя» в місті, інформує ZN.ua.

В тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області немає ні електроенергії, ні води. Також в місті не працює система каналізації, а спеціалісти необхідного рівня для відновлення комунікацій відсутні. Про це повідомив голова ВЦА Олександр Стрюк.

Тим часом фейкова окупаційна «влада» намагається створити картинку «відновлення життя» в місті. Зокрема, загарбники формують бригади для очищення вулиць, а в якості оплати праці пропонують продукти харчування.

За словами голови ВЦА, мережі магазинів у місті зруйновані, а продукти на продаж привозять з інших населених пунктів.

«Коли до Сєвєродонецька приїздить російське телебачення – населенню роздають продуктові набори», - розповів Стрюк.

Він також додав, що майже всі люди, які спробували повернутися в Сєвєродонецьк, залишалися в місті лише на декілька днів, оскільки зрозуміли, що перезимувати в цих умовах неможливо, і виїхали знову.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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