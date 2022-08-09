В окупованому Сєвєродонецьку немає ні електроенергії, ні води — голова ВЦА
Тим часом загарбники намагаються створити картинку «відновлення життя» в місті, інформує
В тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області немає ні електроенергії, ні води. Також в місті не працює система каналізації, а спеціалісти необхідного рівня для відновлення комунікацій відсутні. Про це
Тим часом фейкова окупаційна «влада» намагається створити картинку «відновлення життя» в місті. Зокрема, загарбники формують бригади для очищення вулиць, а в якості оплати праці пропонують продукти харчування.
За словами голови ВЦА, мережі магазинів у місті зруйновані, а продукти на продаж привозять з інших населених пунктів.
«Коли до Сєвєродонецька приїздить російське телебачення – населенню роздають продуктові набори», - розповів Стрюк.
Він також додав, що майже всі люди, які спробували повернутися в Сєвєродонецьк, залишалися в місті лише на декілька днів, оскільки зрозуміли, що перезимувати в цих умовах неможливо, і виїхали знову.