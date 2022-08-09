Бізнес-спільникам колишнього очільника МВС України Захарченка повідомили про підозру

Ділків підозрюють у відмиванні грошей

Бізнес-спільникам колишнього очільника МВС України Захарченка повідомили про підозру
Спільникам Захарченка повідомили про підозру
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Правоохоронці підозрюють міністра внутрішніх справ України часів Януковича - Віталія Захарченко та його спільників у відмиванні злочинних грошей та легалізації майна через банки. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Підозру отримали четверо спільників колишнього очільника МВС України.

Вони, за даними слідства, у підконтрольному Захарченку банку отримали від кількох фірм близько 100 млн грн кожен. Платежі оформили під виглядом повернення фейкової фінансової допомоги. Згодом, частину цих коштів спільники Захарченка отримали на свої рахунки та передали замовнику готівкою.

«Учасники схеми не задекларували та не сплатили податок на доходи фізичних осіб в сумі 68 млн грн, що призвело до ненадходження до місцевих бюджетів коштів в особливо великих розмірах», - резюмували в ДБР.


Артем Руденко, ZN.ua





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