Заморозити конфлікт в Україні не вдасться — Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що лише втрата Росією всього захопленого та відповідальність за агресію буде запобіжниками проти нових війн. Про це він заявив у вечірньому зверненні в контексті подій в Грузії у 2008 році.

«Цими днями згадують російську війну проти Грузії 2008 року. Багато розмов про передумови тієї війни, про її наслідки. Про те, як відмова надати Україні та Грузії План дій щодо членства в НАТО збільшила зухвалість російського керівництва.

Але все ж таки тодішня війна ще не стала історією, не відійшла повністю в минуле. Тому говорити потрібно не стільки про те, що було, а про те, що можна зробити», — сказав Зеленський.

На думку президента, тодішні виклики є актуальними і зараз. І не лише через те, що загроза подальшої російської агресії в цій частині Кавказу досі зберігається, хоч вона поки й заморожена.

«Лише зараз світ почав усвідомлювати необхідність реальних дієвих інструментів для недопущення таких агресій і для притягнення до відповідальності будь-яких агресорів», — наголосив він, зазначивши, що війни 2008, 2014 та 2022 року мають різний масштаб і характер, проте однакові за суттю. І головне, що можна стверджувати з упевненістю це те, що регіональні та глобальні механізми безпеки не спрацювали.

Водночас, Зеленський певен, що жодного заморожування російсько-української війни бути не повинно.

«Після цієї російської війни проти України не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту. Це важливий висновок. Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покараною за злочин агресії. І це важливо не лише для справедливості. Тільки очевидний програш агресора, втрата ним усього захопленого та його міжнародно-правова відповідальність за агресію є запобіжниками проти будь-якої війни», — підкреслив він і додав, що над цим наразі працюють українські дипломати, Офіс президента, урядовці та всі, хто залучений до організації глобальної, політичної, економічної та юридичної відповідей на російську агресію.