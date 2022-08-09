Російська служба Бі-бі-сі встановила імена 5424 загиблих в Україні російських окупантів

18% від їх числа становлять офіцери.

Російська служба Бі-бі-сі встановила імена 5424 загиблих в Україні російських окупантів
ЗМІ складають поіменний список ліквідованих окупантів
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Станом на 8 серпня Російській службі Бі-бі-сі спільно з партнерами вдалося підтвердити інформацію про 5424 солдатів та офіцерів, які загинули під час вторгнення в Україну. З них 257 осіб - старші офіцери (33 полковники та чотири генерали).

"Ми спираємося тільки на підтверджені повідомлення про загибель, тому зібрані дані не відображають реальний рівень втрат", - заявляють журналісти.

За словами розслідувачів, відмінність їх оцінки кількості загиблих від інших методів, полягає в тому, що воно базується на тисячах конкретних історій.

«Це допомагає нам розуміти та аналізувати те, що саме відбувається з російською армією під час війни в Україні», - додають журналісти.

За їхніми словами, список містить як мінімум удвічі менше імен, ніж реально поховано в Росії.

«Уявлення про те, яка кількість загиблих не потрапила до нашої добірки, дає інформація з регіональних цвинтарів. Щотижня ми виявляємо все нові і нові свідчення похорону російських військових, про які не повідомляє місцева влада. Такі могили зустрічаються майже на кожному вивченому нами цвинтарі, як і похованні тих, про чию смерть написали у ЗМІ та соцмережах. Зазвичай "непублічних" поховань приблизно стільки ж чи навіть трохи більше, ніж тих, про які писали», - йдеться у повідомленні Російської служби Бі-Бі-Сі.

Журналісти визначили кілька тенденцій, які останнім часом залишаються незмінними.

  • 18% втрат становлять офіцери
  • Кожен п'ятий служив у ВДВ
  • 20% загиблих - із мотострілкових з'єднань

При цьому зазначається, що основний тягар штурмових дій на фронті лягає на непідготовлених бійців. Це загони так званих "добровольців", які підписали короткостроковий контракт та поїхали на війну після мінімальної підготовки.


Артем Руденко, ZN.ua





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