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2022-08-08
Окупанти не дорахувались одного гелікоптера і 140 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Крім того, в окупантів стало менше безпілотників і танків, інформує
© Генеральний штаб ЗСУ
Почалася 166-доба протистояння українців повномасштабному вторгненню росіян. Генеральний штаб ЗСУ
З 24 лютого ворог втратив:
- особового складу – близько 42340 (+140) одиниць;
- танків – 1811 (+6) од.;
- бойових броньованих машин – 4070 (+15) од.;
- артилерійських систем – 960 (+2) од.;
- РСЗВ – 261 (+1) од.;
- засобів ППО – 132 (+0) од.;
- літаків – 223 (+0) од.;
- гелікоптерів – 192 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 754 (+4) од.;
- крилатих ракет – 182 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2993 (+15) од.;
- спеціальної техніки – 86 (+0) од.
«Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua