Окупанти не дорахувались одного гелікоптера і 140 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Крім того, в окупантів стало менше безпілотників і танків, інформує ZN.ua.

Окупанти не дорахувались одного гелікоптера і 140 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© Генеральний штаб ЗСУ

Почалася 166-доба протистояння українців повномасштабному вторгненню росіян. Генеральний штаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати окупантів станом на 8 серпня.

З 24 лютого ворог втратив:

  • особового складу – близько 42340 (+140) одиниць;
  • танків – 1811 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин – 4070 (+15) од.;
  • артилерійських систем – 960 (+2) од.;
  • РСЗВ – 261 (+1) од.;
  • засобів ППО – 132 (+0) од.;
  • літаків – 223 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 192 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 754 (+4) од.;
  • крилатих ракет – 182 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2993 (+15) од.;
  • спеціальної техніки – 86 (+0) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.





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