Росіянам хочуть на півстоліття заборонити в'їзд до України: петиція набрала 25 тисяч голосів

Електронна петиція на офіційному сайті Президента України про заборону на в'їзд на територію України громадянам Росії на наступні 50 років набрала більше 25 тисяч підписів - тепер Володимир Зеленський повинен розглянути її, інформує Апостроф .

Петиція опублікована в офіційному інтернет-представництві Президента України.

25 862 українців підтвердили своїми підписами, що хочуть заборонити в'їзд росіянам в Україну на 50 років. Водночас громадяни РФ , які воювали на стороні України, можуть отримати посвідку на проживання.

"На жаль, за ці 8 років влада не спромоглася захистити Україну від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з Росією. Ми поплатилися за це тисячами життів.

Задля безпеки кожного українця зараз і у майбутньому, ми пропонуємо повністю закрити в?їзд в Україну усім росіянам на наступні 50 років та не видавати посвідки на проживання росіянам окрім тих, хто воював на боці України у російсько-українській війні", - йдеться у тексті петиції.

Ініціатором петиції став Кузьмін Андрій Дмитрович.