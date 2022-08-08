До моргів Київщини влітку надійшло 270 тіл, в тому числі з “Азовсталі” – більшість неопізнані

Для полегшення процедури ідентифікації поліція радить надати фото, зокрема татуювань, особистих речей, загалом особливих прикмет, інформує ZN.ua.

До моргів Київщини влітку надійшло 270 тіл, в тому числі з “Азовсталі” – більшість неопізнані
© КМДА, Олексій Самсонов

За два місяці літа до моргів Київщини надійшло понад 270 тіл загиблих з різних регіонів країни, що опинилися в вирі бойових дій. Зокрема – з території "Азовсталі", більшість з них залишаються невстановленими, повідомляє Поліція Київської області.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Блок рекламы


Похожие новости
РФ не пускає Червоний Хрест на місце трагедії в Оленівці, тому що не зацікавлена в об'єктивному розслідуванні – МамедовРФ не пускає Червоний Хрест на місце трагедії в Оленівці, тому що не зацікавлена в об'єктивному розслідуванні – Мамедов
Окупація Київщини: неідентифікованими залишаються тіла 216 людей, у 300 – статус зниклих безвістиОкупація Київщини: неідентифікованими залишаються тіла 216 людей, у 300 – статус зниклих безвісти
ЗСУ отримають ще більше німецької зброї: у тому числі засоби ядерного, біо- та хімзахистуЗСУ отримають ще більше німецької зброї: у тому числі засоби ядерного, біо- та хімзахисту
Путін програє і воює лише тому, що не воювати було б ганебно — професор Єльського університетуПутін програє і воює лише тому, що не воювати було б ганебно — професор Єльського університету
Bloomberg: Кремль говорить про розширення територіальних амбіцій в Україні, тому що програє, а не навпакиBloomberg: Кремль говорить про розширення територіальних амбіцій в Україні, тому що програє, а не навпаки
Свідченням того, що більшість на боці України: білоруси допомогли зібрати на потужну зброю для ЗСУСвідченням того, що більшість на боці України: білоруси допомогли зібрати на потужну зброю для ЗСУ
Захід продовжуватиме надавати Україні допомогу, у тому числі й військову – ДудаЗахід продовжуватиме надавати Україні допомогу, у тому числі й військову – Дуда
Російські загарбники вдарили по Запорізькій області з «Граду» – більшість снарядів упала в річкуРосійські загарбники вдарили по Запорізькій області з «Граду» – більшість снарядів упала в річку
Путін розраховує на демократичну втому країн ЄС від війни в Україні – БорельПутін розраховує на демократичну втому країн ЄС від війни в Україні – Борель
РФ передислокувала більшість кораблів з Севастополя до Новоросійська, подалі від українських ракетРФ передислокувала більшість кораблів з Севастополя до Новоросійська, подалі від українських ракет
Последние новости
Подгружаем последние новости