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2022-08-08
До моргів Київщини влітку надійшло 270 тіл, в тому числі з “Азовсталі” – більшість неопізнані
Для полегшення процедури ідентифікації поліція радить надати фото, зокрема татуювань, особистих речей, загалом особливих прикмет, інформує
© КМДА, Олексій Самсонов
За два місяці літа до моргів Київщини надійшло понад 270 тіл загиблих з різних регіонів країни, що опинилися в вирі бойових дій. Зокрема – з території "Азовсталі", більшість з них залишаються невстановленими,
Оксана Коваль, ZN.ua