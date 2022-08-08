До моргів Київщини влітку надійшло 270 тіл, в тому числі з “Азовсталі” – більшість неопізнані

За два місяці літа до моргів Київщини надійшло понад 270 тіл загиблих з різних регіонів країни, що опинилися в вирі бойових дій. Зокрема – з території "Азовсталі", більшість з них залишаються невстановленими, повідомляє Поліція Київської області.