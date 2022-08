Кулеба вимагає розслідувати дезінформацію CBS News про контрабанду зброї з України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагає у американської телерадіокомпанії CBS News провести внутрішнє розслідування через публікацію дезінформації про те, що лише 30% поставленої союзниками Україні зброї потрапляє на фронт.

Американське видання зацитувало литовського волонтера Йонаса Охмана, який заявив, що «лише 30% постачання західної зброї зрештою доходить до українських військових», бо після перетину кордону «із нею щось відбувається».

Згодом CBS News повідомило , що видалило твіт, який рекламував матеріал «Озброюючи Україну», у якому цитувався засновник некомерційної організації Blue-Yellow Йонас Охман. Також в саму статтю внесли зміни та прибрали категоричну тональність.

«Вітаємо перший крок, але цього недостатньо. Ви ввели в оману величезну аудиторію, ділячись необґрунтованими заявами та підриваючи довіру до поставок життєво необхідної військової допомоги нації, яка протистоїть агресії та геноциду. Має бути проведене внутрішнє розслідування, хто і чому це зробив», - відреагував у свою чергу Кулеба.