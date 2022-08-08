Кулеба вимагає розслідувати дезінформацію CBS News про контрабанду зброї з України

Телекомпанія уже визнала помилку в матеріалі.

Кулеба вимагає розслідувати дезінформацію CBS News про контрабанду зброї з України
© МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагає у американської телерадіокомпанії CBS News провести внутрішнє розслідування через публікацію дезінформації про те, що лише 30% поставленої союзниками Україні зброї потрапляє на фронт.

Американське видання зацитувало литовського волонтера Йонаса Охмана, який заявив, що «лише 30% постачання західної зброї зрештою доходить до українських військових», бо після перетину кордону «із нею щось відбувається».

Згодом CBS News повідомило, що видалило твіт, який рекламував матеріал «Озброюючи Україну», у якому цитувався засновник некомерційної організації Blue-Yellow Йонас Охман. Також в саму статтю внесли зміни та прибрали категоричну тональність.

«Вітаємо перший крок, але цього недостатньо. Ви ввели в оману величезну аудиторію, ділячись необґрунтованими заявами та підриваючи довіру до поставок життєво необхідної військової допомоги нації, яка протистоїть агресії та геноциду. Має бути проведене внутрішнє розслідування, хто і чому це зробив», - відреагував у свою чергу Кулеба.

Welcome first step, but it is not enough. You have misled a huge audience by sharing unsubstantiated claims and damaging trust in supplies of vital military aid to a nation resisting aggression and genocide. There should be an internal investigation into who enabled this and why. https://t.co/kkA0boaLXX

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 8, 2022

Напередодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що інформації вкиди про «чорний ринок зброї» в Україні є справою рук російської пропаганди, яка намагається дискредитувати Україну в очах західних суспільств.


Ірина Знась, ZN.ua





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