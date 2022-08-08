США підтримують право Ізраїлю на захист від нападів із території Сектору Ґази — Байден

Американський президент похвалив «Залізний купол»

США підтримують право Ізраїлю на захист від нападів із території Сектору Ґази — Байден
© The White House / Flickr

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати підтримують право Ізраїлю на захист від нападів з території сектора Гази. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Останніми днями Ізраїль захищав свій народ від невибіркових ракетних атак, здійснених терористичною групою “Палестинський ісламський джихад”, і Сполучені Штати пишаються нашою підтримкою ізраїльського “Залізного купола”, який перехопив сотні ракет і врятував незліченну кількість життів», – сказав президент США.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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