Рф може запровадити "голосування вдома" на окупованих територіях: розкрито задум кремля

Українці, Херсонська область

Окупанти тепер розглядають можливість семиденного "голосування з дому".

Російська окупаційна "влада" намагається прискорити підготовку до псевдореферендумів з приводу анексії тимчасово захоплених територій України. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Херсон - Украина

Зокрема, опір серед українського населення змушує окупантів постійно міняти свої плани щодо "референдуму". Також вплив на плани окупантів може мати контрнаступ українських військових.

Зазначається, що окупанти наразі розглядають можливість семиденного "голосування з дому". Проведенням "поквартирного" голосування російські окупанти збільшують свої можливості для прямого залякування мирного населення України.

Росіяни також можуть перетворити ці "опитування" на операції зі збору розвідданих для відсіву української опозиції на окупованих територіях.

Херсон референдум

Вилучення виборчих дільниць з особистою присутністю знімає багато вимог до бюрократів для укомплектування цих місць. Російські окупанти щосили намагалися набрати на ці посади людей з окупованого населення. "Голосування вдома" також обмежує можливості партизанських нападів на ці місця.

За словами експертів, Кремль може призначити різні типи голосування в різних окупованих районах залежно від передбачуваної підтримки місцевого населення, ризику партизанських нападів і бюрократичних можливостей.


Александра Павленко, politeka.net





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