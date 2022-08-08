Сенатори від демократів та республіканців спільно закликають Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму

Сенатори заявили, що вони підштовхуватимуть Конгрес до ухвалення відповідного законопроекту, інформує ZN.ua.

Сенатори від демократів та республіканців спільно закликають Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму

Американські сенатори демократ Річард Блюменталь та республіканець Ліндсі Грем виступили зі спільною позицією та закликали адміністрацію Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму, повідомляє CNN.

"Я сподіваюся, що президент і Держдепартамент ухвалять це рішення добровільно", - зазначив Блюменталь.

Водночас сенатор Грем заявив, що хоче, щоб адміністрація Байдена тісно співпрацювала з Конгресом щодо визначення Росії державою-спонсором тероризму, але зазначив, що Конгрес "бажає" ухвалити це рішення незалежно від позиції президентської адміністрації.

Обидва сенатори разом у червні відвідали Україну, де зустрілися з президентом Володимиром Зеленським і після повернення закликали Джо Байдена направити більше гуманітарної допомоги в країну та посилити санкції проти Москви на додаток до визначення Росії державою-спонсором тероризму.


Антон Герасименко, ZN.ua





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