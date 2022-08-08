Сенатори від демократів та республіканців спільно закликають Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму
Сенатори заявили, що вони підштовхуватимуть Конгрес до ухвалення відповідного законопроекту, інформує
Американські сенатори демократ Річард Блюменталь та республіканець Ліндсі Грем виступили зі спільною позицією та закликали адміністрацію Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму,
"Я сподіваюся, що президент і Держдепартамент ухвалять це рішення добровільно", - зазначив Блюменталь.
Водночас сенатор Грем заявив, що хоче, щоб адміністрація Байдена тісно співпрацювала з Конгресом щодо визначення Росії державою-спонсором тероризму, але зазначив, що Конгрес "бажає" ухвалити це рішення незалежно від позиції президентської адміністрації.
Обидва сенатори разом у червні відвідали Україну, де зустрілися з президентом Володимиром Зеленським і після повернення закликали Джо Байдена направити більше гуманітарної допомоги в країну та посилити санкції проти Москви на додаток до визначення Росії державою-спонсором тероризму.