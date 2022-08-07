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2022-08-07
ЗСУ показали фото знищених росіян, які займались катуваннями в Бучі
Опубліковано фото ліквідованих окупантів з Хабаровська
ЗСУ показали фото знищених росіян© Центр стратегічних комунікацій/Телеграм
Росіяни опублікували фото знищених окупантів, які брали участь в знущаннях над місцевим населенням Бучі. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Збройних сил україни.
«Русня показала фото знищених окупантів зі складу 64 окремої мотострілецької бригади з Хабаровська», -
За повідомленням Центру стратегічних комунікацій, саме ця бригада знущалась та катувала місцеве населення Бучі у Київській області.
Артем Руденко, ZN.ua