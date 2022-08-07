ЗСУ показали фото знищених росіян, які займались катуваннями в Бучі

Росіяни опублікували фото знищених окупантів, які брали участь в знущаннях над місцевим населенням Бучі. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Збройних сил україни.

«Русня показала фото знищених окупантів зі складу 64 окремої мотострілецької бригади з Хабаровська», - йдеться в повідомленні ЗСУ.

За повідомленням Центру стратегічних комунікацій, саме ця бригада знущалась та катувала місцеве населення Бучі у Київській області.