РФ хоче заморозити війну на півроку, щоб стягнути більше військ та озброєння — Подоляк

РФ планує заморозити війну на півроку, щоб стягнути нові війська та озброєння на лінію фронту. Москва розраховує, що Захід втомиться надавати підтримку Україні. Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв’ю Tagesspiegel.

«Якщо Захід втомиться від війни, тоді Росія знову вдарить з усією силою», – сказав Подоляк.

Він також наголосив, що перемогою для Києва стане повернення всіх територій у межах міжнародно визнаних кордонів.

На думку Подоляка, Україна має докласти зусиль, щоб повернути якомога більше окупованих військами РФ територій, особливо на півдні. Він переконаний, що чим більше й швидше Україна отримає важке озброєння, тим швидше зможе зупинити війну.

Київ також сподівається на активну участь у цьому питанні канцлера Німеччини Олафа Шольца. Подоляк вважає, що заяви Шольца свідчать про його наміри змінити відносини з РФ .

«Німеччина тепер повинна піти іншим шляхом, зрозуміти, якою насправді є Росія. Це факт, що нам потрібно більше зброї», – заявив Подоляк.

Радник керівника ОП наголосив, що Україна потребує далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню, оскільки таке озброєння дозволить ефективно ліквідовувати логістичні та матеріально-технічні склади російських окупантів. Також Подоляк підкреслив важливість збільшення кількості безпілотних літальних апаратів.

«Протиповітряні системи, такі як IRIS-T, про готовність постачання яких оголосила Німеччина, для кращого захисту наших міст від нападу з повітряного простору. Нам їх потрібно більше, щоб захистити принаймні Київ, Харків, Дніпро, Миколаїв та Одесу», – зазначив Подоляк.

Крім того, на його думку, Україні потрібно збільшити кількість бронетехніки, щоб після відступу російських загарбників українські сили могли просуватися вглиб на тих територіях, які контролювали окупанти.