В Запорізькій ОВА розповіли, чи є нині радіаційна загроза на ЗАЕС

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі телемарафону заявив, що на Запорізькій АЕС в тимчасово окупованому РФ Енергодарі нині немає радіаційної загрози.

За його словами, ситуація на АЕС може погіршитися у разі нових обстрілів російських військ.

"Я хочу поки заспокоїти всіх, що поки вимірювання проводяться і на самому майданчику, і в межах міста Енергодар. Зараз це 8-12 мікрорентген. Але це не означає, що окупанти щось не можуть зробити", - наголосив Старух.

Він наголосив, що РФ продовжує ядерний терор. Голова ОВА також зазначив, що реакція міжнародних організацій на обстріли військами РФ території Запорізькій АЕС є недостатньо жорстокими.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вимагає доступу МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, де протягом останніх двох діб ситуація загострилася до критичної.