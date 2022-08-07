Війська РФ знову обстріляли територію ЗАЕС, в «Енергоатомі» розповіли про пошкодження

Окупанти продовжують ядерний тероризм.

Війська РФ знову обстріляли територію ЗАЕС, в «Енергоатомі» розповіли про пошкодження
© Getty Images

Російські загарбники продовжують ядерний тероризм на окупованій ЗАЕС. Зокрема, вчора ввечері, 6 серпня, війська РФ вкотре здійснили ракетні обстріли майданчика станції та міста Енергодар. Ракети влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП). Про це повідомляє «Енергоатом».

«Вочевидь, цілили саме по контейнерах ВЯП, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива», - йдеться у повідомленні.

Крім того, ракетні обстріли пошкодили три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП станції. Внаслідок цього вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе, пояснили в «Енергоатомі».

Також через дрібні осколки від вибухів було пошкоджено близько 800 кв. м віконних поверхонь в різних будівлях ЗАЕС.

Внаслідок вибухів осколкове поранення отримав і один працівник станції, його госпіталізували. Повідомляється, що на ЗАЕС з початку окупації перебуває до 500 російських військових.

Всі солдати РФ, а також персонал Росатома заздалегідь сховались у бункерних приміщеннях кризового центру та центру технічної підтримки станції.

Також загарбники стріляли і поблизу території заводу будівельних конструкцій та по водозабору Енергодара.

В «Енергоатомі» підкреслили, що цього разу ядерної катастрофи дивом вдалося уникнути, але дива не можуть тривати вічно. В компанії закликали терміново зупинити російських ядерних терористів, щоб вберегти Україну і світ від ядерної катастрофи, наголосивши на необхідності термінового виведення озброєних військових РФ із території цивільного ядерного об'єкта.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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