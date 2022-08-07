"Це буде сигнал для Китаю": в США попередили про нову небезпеку на тлі війни рф проти України

Курт Волкер

Китаю не вигідно, щоб ситуацію з Тайванем порівнювали з Україною.

Про це розповів американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер у розмові з українськими жуналістами.

"Китай спостерігає, чи досягне росія успіху у війні проти України. Тому що успіх росії означитиме, що відкрита агресія, захоплення території, зміна влади – це працює. А Захід не протидіє цьому. Китай отримає зелене світло робити з Тайванем все, що їм заманеться", – пояснив дипломат.

Він зауважив, якщо вторгнення росії отримає зворотній ефект й ослабить саму рф, то це стане великим уроком для Китаю.

Курт Волкер

"Для Китаю ситуація з Україною – трохи інша. Китай сприймає Україну як незалежну державу, члена ООН, тому негласно він не підтримує росію. А от у питанні Тайваню світова спільнота сприймала його як частину Китаю, яка мала автономію. І важливо, що Китай не хоче руйнувати Тайвань, як це робить росія з Україною. Їм потрібен багатий Тайвань, а не той регіон, який буде для них проблемою", – пояснив Волкер.

Щодо підтримки України з боку США, то, за словами дипломата, вона не зменшиться в разі ускладнення ситуації з Тайванем, адже Америка надає Україні зброю, а не військо.

Курт Волкер

"Таким чином, якщо ситуація з Тайванем ускладниться, то не виникне ситуація, що і тут, і там потрібні військові. Це також стосується типів зброї. В Тайвані – це, перш за все, ВМС, які використовують інший тип озброєння. Україні потрібні HIMARS, а там – зовсім інше. Я вважаю, що якщо порівнювати ці конфлікти, сприймається дуже спрощено – або Україна, або Тайвань. Якщо Україна витримає, це буде сигнал для Китаю – не чіпати Тайвань", – наголосив Волкер.


Тарас Галушко, politeka.net





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