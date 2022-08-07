ЗСУ за добу знищили 10 баз, складів та командних пунктів окупантів: карта

Впродовж минулої доби підрозділи Збройних сил України знищили військові бази ЗС РФ та склади з боєприпасами на окупованих територіях, інформує Апостроф .

Таку інформацію у своєму Telegram-каналі оприлюднив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, впродовж доби українська армія змогла знищити одразу 10 стратегічних об’єктів ЗС РФ , які були розміщені на тимчасово окупованих територіях. Мова йде про 5 баз, три склади з боєприпасами та два командних пункта.

Влучні удари ЗСУ зафіксовані на Донецькому, Херсонському та Запорізському напрямках: