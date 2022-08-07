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2022-08-07
ЗСУ за добу знищили 10 баз, складів та командних пунктів окупантів: карта
Впродовж минулої доби підрозділи Збройних сил України знищили військові бази ЗС РФ та склади з боєприпасами на окупованих територіях, інформує
Таку інформацію у своєму Telegram-каналі оприлюднив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
За його словами, впродовж доби українська армія змогла знищити одразу 10 стратегічних об’єктів ЗС РФ, які були розміщені на тимчасово окупованих територіях. Мова йде про 5 баз, три склади з боєприпасами та два командних пункта.
Влучні удари ЗСУ зафіксовані на Донецькому, Херсонському та Запорізському напрямках:
- Макіївка, Донеччина - знищений БК
- Сніжне (район), Донеччина - знищена військова база
- Донецьк - знищена база
- Херсон (район) - знищено базу та БК
- Чорнобаївка (район), Херсонщина - знищено два командних пункта
- Гладівка (район), Херсонщина - знищена база
- Пологівський район, Запоріжжя - знищена база
- Енергодар (район). Запоріжжя - знищений БК
Богдан Соловйов, Апостроф