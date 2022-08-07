Війська РФ зранку обстріляли промислові підприємства на околицях Миколаєва — голова ОВА

Російські окупанти зранку, 7 серпня, близько 04:00 обстріляли околиці Миколаєва, загарбники били по промислових підприємствах. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо ранкових обстрілів уточнюється.

Також, за даними оперативного командування «Південь» протягом минулої доби, 6 серпня війська РФ вкотре обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню «Смерч» та «Ураган». Орієнтовно о 16:05 окупанти намагалися знищити об’єкти промислової інфраструктури. На щастя, жертв немає.

Голова ОВА розповів і про ситуацію в області.

У Миколаївському районі зранку, 6 серпня, внаслідок ворожих обстрілів с. Котляреве Шевченківської громади повністю зруйновано житловий будинок та господарські споруди, обійшлося без постраждалих.

Крім того, протягом минулої доби війська РФ обстрілювали населені пункти Первомайської громади. Зранку окупанти вдарили по відкритих територіях на околицях с. Костянтинівки. Без жертв. А орієнтовно о 17:00 внаслідок ударів загарбників у с. Новомиколаївка було пошкоджено житловий будинок. Також одна людина отримала поранення.

За словами голови ОВА, протягом минулої доби під ворожими обстрілами опинилися і села Лимани та Лупареве Галицинівської громади. Окупанти били переважно по відкритих територіях за межами населених пунктів. Унаслідок обстрілів сталося займання сухостою, на щастя, постраждалих немає.

У Баштанському районі продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Зокрема, протягом минулої доби окупанти атакували смт Березнегувате. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. Також пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Тривають обстріли і за межами населених пунктів Широківської громади.

У Вознесенському районі у ніч на 7 серпня, орієнтовно о 02:12, під ворожі обстріли потрапило с. Таборівка Бузької громади: зруйновано три житлових будинки. За попередньою інформацією, жертв немає. У Первомайському районі день та ніч пройшли відносно спокійно.