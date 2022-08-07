Війська РФ обстріляли три райони Харкова: зруйновано критичну інфраструктуру

Російські війська у неділю, 7 серпня, обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова з Бєлгорода, імовірно із ЗРК С-300, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

В Індустріальному та Немишлянському районах в результаті обстрілу зруйновано цивільну та критичну інфраструктури. У Новобарському районі ракета влучила в землю біля одного з парків.

Окупанти також обстріляли Харківський, Ізюмський, Чугуївський, Богодухівський райони Харківської області.

У Богодухівському районі виникли пожежі на полях із пшеницею. У Чугуївському районі внаслідок обстрілів горіли господарчі споруди. В Ізюмському районі горів приватний будинок.

"Протяги доби госпіталізували дві осіб - 16-річного хлопця та 83-річного чоловіка у Чугуївському районі. Обоє постраждали від мінувань. Хлопець взяв снаряд, який здетононував просто в руках. Чоловік наступив на міну та зазнав поранень, перебуває у тяжкому стані", - наголосив Синєгубов.